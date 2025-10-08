A 100 anni dalla nascita Cesena ricorda il poeta pittore e critico letterario Renato Turci
Sabato 11 ottobre, a 100 anni dalla nascita di Renato Turci, all’aula Magna della Biblioteca Malatestiana si tiene un incontro per rendere omaggio a uno dei rappresentanti più vivaci della cultura cesenate degli ultimi decenni. Renato Turci è stato un poeta, traduttore, critico letterario e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: anni - nascita
Mediterranea di Giuni Russo rivive 40 anni dopo la sua nascita grazie a una nuova versione remix. È la prima summer hit di Vanity Fair. E sarà la colonna sonora di questa estate
I 125 anni dalla nascita di un’icona reale, la Regina Madre
Patate e pomodori? Fratellastri separati alla nascita (da 9 milioni di anni)
I cent’anni della nascita di padre Corti: l’omaggio alla memoria con tre eventi Missionario in Patagonia per 60 anni, fu sempre molto legato alla sua comunità di Galbiate. Dal 15 al 22 ottobre una mostra in biblioteca, quindi un film con video e documenti origin - facebook.com Vai su Facebook
A 150 anni dalla nascita del filosofo Giovanni Gentile, il Centro per la filosofia italiana, l’@UniStraPg e @vivariumnovum presentano un convegno sul suo pensiero (“attualismo”). Le tappe sono: 16/10 a Perugia, 17-18/10: Frascati https://vivariumnovum.net/it/e - X Vai su X
’100 anni con Mino’, la mostra alla galleria San Sebastiano - Inaugurata a San Mauro Pascoli, nella galleria San Sebastiano, una mostra di quadri, disegni e articoli di giornale dal titolo ’100 anni con Mino’ per ricordare e onorare i 100 anni della nascita di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Nardò celebra Camilleri a 100 anni dalla nascita: un murales in via Pilanuova - Sulla parete laterale di un alloggio privato di via Pilanuova è stato realizzato un murale dedicato proprio ad uno dei maggiori e più ... Segnala quotidianodipuglia.it