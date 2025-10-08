80ª Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo il 18 ottobre in Fiera  

Sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 9, presso la Fiera di Bergamo – Sala Caravaggio, si terrà l’ 80ª Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo, dal titolo ‘ Costruttori di Cultura e Valori del territorio’. L’appuntamento rappresenterà un momento speciale per celebrare gli 80 anni di Confartigianato Imprese Bergamo, ripercorrendo le tappe più significative della storia della più grande Organizzazione di rappresentanza delle imprese artigiane e delle PMI della provincia di Bergamo, fondata nel 1945, e confrontandosi sulle nuove sfide da affrontare insieme. Si tratta, inoltre, della prima Assemblea pubblica presieduta dal presidente Lorenzo Pinetti, eletto lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

