Tempo di lettura: 3 minuti “Ancora una volta l’8° Rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN), presentato questa mattina presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, ha certificato un disastro senza precedenti. Numeri alla mano ha dimostrato che la sanità campana è allo sfascio, e la responsabilità ha un nome e un cognome: Vincenzo De Luca e vent’anni di centrosinistra al governo della Regione”. Lo dichiara in una nota Luigi Barone, responsabile Enti Locali Lega Salvini Premier in Campania. “La mobilità sanitaria (il dato che certifica il numero dei pazienti campani che si curano fuori regione) è la ferita più grande: quello della Campania è tra i dati peggiori in Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

8° Rapporto GIMBE, Barone (Lega): "Sanità campana allo sfascio. Milioni di cittadini si curano altrove"