8 ottobre Madonna del Buon Rimedio | soccorre e libera i cristiani dalla schiavitù
La devozione alla Madonna del Buon Rimedio risale alla fondazione dei Trinitari, ordine consacrato alla liberazione dei cristiani finiti in schiavitù. L’ordine dei Trinitari festeggia la sua compatrona, la Madonna del Buon Rimedio, l’8 ottobre. Proprio a quest’ordine nato nel 1198 con lo scopo di liberare i prigionieri di guerra, in particolare i cristiani incatenati. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
