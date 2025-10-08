71enne si getta dal 6°piano per sfratto

14.15 Un uomo di 71 anni è morto a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. L'uomo, quando è arrivato l'ufficiale giudiziario, si è lanciato dal balcone. Il gesto mentre all'ingresso del palazzo in via Puricelli Guerra si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Sul posto è arrivato il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso. L'uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it