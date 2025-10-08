7 ottobre piazze opposte | Bologna bloccata Torino sfila

Nelle sere del 7 ottobre, i centri storici di Bologna e Torino hanno respirato un clima denso di emozioni e tensioni. Da un lato idranti e cariche per contenere un corteo non autorizzato; dall’altro, migliaia in strada tra slogan e cori. La cronaca restituisce due scene diverse, unite da un’unica cornice: il secondo anniversario dell’attacco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - 7 ottobre, piazze opposte: Bologna bloccata, Torino sfila

