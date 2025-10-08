7 ottobre la LETTERA di Trump in risposta a famiglie degli ostaggi | Lavorerò per la pace attraverso la forza in Medio Oriente e nel resto del mondo

Trump ha voluto esprimere gratitudine nei confronti dei familiari degli ostaggi ancora prigionieri nella Striscia di Gaza che ieri, 7 ottobre, hanno firmato un appello affinché al tycoon venga conferito il Premio Nobel per la pace "Melania ed io inviamo i nostri più sinceri ringraziamenti al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 7 ottobre, la LETTERA di Trump in risposta a famiglie degli ostaggi: "Lavorerò per la pace attraverso la forza, in Medio Oriente e nel resto del mondo"

7 ottobre, la LETTERA dei familiari degli ostaggi a comitato norvegese per Nobel: “A Trump premio per la pace, con lui incubo vicino a fine”

7 ottobre, Ilan Pappé: «Il piano di Trump per Gaza porterà al massimo a un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri. Non si raggiunge la pace senza chiamare in causa i ... - Lo storico israeliano, nel suo nuovo libro La fine di Israele, delinea la «disintegrazione inevitabile» dello Stato ebraico e indica la via per una pace possibile e un futuro concreto per la Palestina ... vanityfair.it scrive

Dal 7 ottobre al piano Trump - Come nel 2024, anche quest’anno il 7 ottobre è stato ricordato dal presidente della Repubblica con le parole più giuste nella loro severità senza appello. repubblica.it scrive