"Una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico contro inermi cittadini israeliani. Una ferita che ha colpito ogni popolo". Sergio Mattarella ricorda il 7 Ottobre 2023, quando per mano di Hamas furono sterminate in Israele 1.200 persone. Lo fa con un messaggio in cui dice che "la condanna per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele, che fa pagare alla popolazione di Gaza un intollerabile prezzo di morte, fame e disperazione, non attenua l’orrore e condanna per la raccapricciante violenza consumata quel giorno da Hamas". MATTARELLA E MELONI Il Presidente della Repubblica sottolinea poi che i sentimenti che suscita la tragedia di Gaza "non possono confluire nell’ignobile antisemitismo che nel secolo scorso ha toccato punte di mostruosa atrocità" e spera nella "liberazione di tutti gli ostaggi" e "in un esito positivo dei tentativi di pace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 7 ottobre "Ferita per tutti"