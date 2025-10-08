7 ottobre Felice resistenza | scritta pro Hamas nel sottopasso della stazione

"7 ottobre. Felice resistenza", è la scritta comparsa sotto sul muro del sottopasso della stazione Nomentana, fra il Quartiere Africano e la zona di Conca d'Oro. Una giornata drammatica, il 7 ottobre 2023, quando un gruppo di miliziani armati si scagliò contro numerosi villaggi e kibbutz. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, alla stazione Nomentana appare scritta pro-Hamas: “7 ottobre – felice resistenza”

Odifreddi choc: "Il 7 ottobre atto di resistenza". Lo scontro con Parenzo - Lo ha detto il matematico Piergiorgio Odifreddi intervenendo a ... Riporta iltempo.it

È il 7 ottobre, ma a Firenze si celebra la ‘resistenza palestinese’. Carrai: “è il caso di abolire la giornata della memoria?” - “I giovani studenti palestinesi di Firenze che hanno occupato l’Università di Firenze – in particolare il plesso di via Laura – hanno organizzato oggi, 7 ottobre, anniversario del brutale massacro ter ... Si legge su strettoweb.com