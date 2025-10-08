7 ottobre centinaia di persone manifestano a Città del Messico
Centinaia di persone hanno partecipato a una manifestazione pacifica a Città del Messico per chiedere la fine della guerra a Gaza a due anni dall’attacco di Hamas del 7 ottobre. Al corteo hanno partecipato anche studenti provenienti da varie università: hanno chiesto al Messico di rompere i rapporti con Israele. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
7 ottobre, in centinaia si ritrovano presso il sito del Nova festival
Berlino, centinaia ricordano il 7 ottobre alla Porta di Brandeburgo
Un cupo 7 ottobre di silenzio - Le commemorazioni delle comunità ebraiche sotto traccia, su consiglio del Viminale, per paura di proteste e aggressioni. Scrive huffingtonpost.it
