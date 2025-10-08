500mila euro di beni confiscati a Venezia barista spacciatore nei guai | usava il locale come copertura

Notizie.virgilio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confiscato a Venezia un patrimonio da 500.000 euro a capo di un'organizzazione per traffico di droga: beni intestati alla compagna e bar usato come base. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

500mila euro di beni confiscati a venezia barista spacciatore nei guai usava il locale come copertura

© Notizie.virgilio.it - 500mila euro di beni confiscati a Venezia, barista spacciatore nei guai: usava il locale come copertura

In questa notizia si parla di: 500mila - euro

Casal di Principe, riciclaggio e minacce per due terreni da 500mila euro: arrestato Ivanhoe Schiavone

Palaboschetto, in arrivo 500mila euro per la riqualificazione: "Lavori nel 2026"

Palaboschetto, in arrivo 500mila euro per la riqualificazione: "Lavori nel 2026"

500mila euro di beni confiscati a Venezia, barista spacciatore nei guai: usava il locale come copertura - Dettagli dell’operazione e beni confiscati Il sequestro dei beni era già stato disposto in via d’urgenza dal Tribunale di ... Si legge su virgilio.it

500mila euro beni confiscatiMelito. Confiscati beni per 38 milioni a imprenditore vicino alla camorra - I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna hanno eseguito un provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, nei ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 500mila Euro Beni Confiscati