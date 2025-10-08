47 Ronin la spiegazione del finale di Keanu Reeves
Nel panorama dei blockbuster fantasy, 47 Ronin è un caso particolare: rilegge in chiave spettacolare la leggenda più famosa del Giappone feudale — l’episodio di Ak? — innestandole stregonerie, demoni Tengu e un eroe outsider interpretato da Keanu Reeves. Il risultato è un racconto d’onore e vendetta che conserva il nucleo morale della storia originale, pur piegandolo alle esigenze del cinema d’avventura. Il finale, tragico e rituale, lascia nello spettatore domande tutt’altro che banali: perché i ronin scelgono la morte proprio dopo aver compiuto la loro missione? Qual è il senso del sacrificio di Kai e del suo amore impossibile per Mika? E in che modo la versione hollywoodiana dialoga con il codice dei samurai ( bushid? ) e con la memoria collettiva giapponese? Andiamo con ordine. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
