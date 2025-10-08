44enne aggredita e rapinata da uno straniero

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aggressione è avvenuta a non molta distanza dalla stazione ferroviaria intorno alle 23.30: intervenuti gli agenti della squadra volanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

44enne aggredita e rapinata da uno straniero

© Tgcom24.mediaset.it - 44enne aggredita e rapinata da uno straniero

In questa notizia si parla di: 44enne - aggredita

Donna aggredita e sequestrata dal compagno, arrestato un 44enne

Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione

Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione ... Scrive tg24.sky.it

44enne aggredita rapinata stranieroLo stupro, poi l'orecchio staccato a morsi: l'orrore dello straniero a Sondrio - Una 44enne è stata brutalmente violentata e rapinata da un 24enne del Mali vicino alla stazione di Sondrio. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 44enne Aggredita Rapinata Straniero