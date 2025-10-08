44enne aggredita e rapinata da uno straniero
L'aggressione è avvenuta a non molta distanza dalla stazione ferroviaria intorno alle 23.30: intervenuti gli agenti della squadra volanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: 44enne - aggredita
Donna aggredita e sequestrata dal compagno, arrestato un 44enne
Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione
Aggressione in spiaggia a Torre Canne: arrestato 44enne per violenza sessuale e lesioni La vittima aggredita dopo il bagno e inseguita in auto; decisive le indagini lampo dei Carabinieri e della Procura di Brindisi. https://www.osservatoriooggi.it/notizie/cronac - facebook.com Vai su Facebook
Massafra, donna aggredita, sequestrata e abbandonata in campagna: arrestato il compagno 44enne - X Vai su X
Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione ... Scrive tg24.sky.it
Lo stupro, poi l'orecchio staccato a morsi: l'orrore dello straniero a Sondrio - Una 44enne è stata brutalmente violentata e rapinata da un 24enne del Mali vicino alla stazione di Sondrio. Riporta msn.com