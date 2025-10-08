Sergio Mattarella ha firmato la legge che istituisce la festa nazionale del 4 ottobre dedicata a San Francesco d’Assisi, ma ha accompagnato l’atto con una lettera ai presidenti delle Camere. Lì chiede di correggere incongruenze e di chiarire l’assetto normativo della ricorrenza. Un via libera, dunque, con una richiesta di allineamento rapido e puntuale. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - 4 ottobre diventa festa nazionale, il Colle chiede chiarezza