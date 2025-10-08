4 ottobre diventa festa nazionale il Colle chiede chiarezza

Sergio Mattarella ha firmato la legge che istituisce la festa nazionale del 4 ottobre dedicata a San Francesco d’Assisi, ma ha accompagnato l’atto con una lettera ai presidenti delle Camere. Lì chiede di correggere incongruenze e di chiarire l’assetto normativo della ricorrenza. Un via libera, dunque, con una richiesta di allineamento rapido e puntuale. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

4 ottobre diventa festaSan Francesco festa nazionale, i dubbi di Mattarella sul 4 ottobre: “Doppia festività” - Il Capo dello Stato promulga la legge ma scrive ai presidenti delle Camere: “Nello stesso giorno anche la solennità di Santa Caterina” ... Come scrive quotidiano.net

Il 4 ottobre diventa Festa Nazionale in onore di San Francesco: ritorna la giornata della Fraternità e dell’Amore per il Creato - Approvata la legge che istituisce il 4 ottobre come giornata civile dedicata a San Francesco. Come scrive castellinotizie.it

