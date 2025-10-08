4 ottobre cos’ha scritto Mattarella promulgando la legge che lo rende festivo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, ma ha evidenziato diversi punti critici che richiedono un intervento del parlamento. Mattarella ha approvato il testo «in considerazione del significato del provvedimento», pur segnalando che la nuova norma crea una sovrapposizione normativa: il 4 ottobre viene ora definito sia come festività nazionale per San Francesco sia come solennità civile per Santa Caterina da Siena, con effetti giuridici differenti. Una contraddizione che, secondo il Capo dello Stato, rischia di generare incertezze anche per scuole e uffici pubblici, tenuto conto che la giornata diventa a tutti gli effetti festiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it

