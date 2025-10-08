3I ATLAS è una capsula del tempo di 10 miliardi di anni secondo gli scienziati | cosa significa

Grazie ai dati del satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), un team di ricerca internazionale ha studiato la traiettoria a ritroso dell'oggetto interstellare 3IATLAS. Ecco cosa è stato scoperto sull'affascinante e misterioso visitatore alieno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

3I/ATLAS ha un’anomalia mai vista prima nelle comete, Avi Loeb: “Origine tecnologica &#232; alternativa valida” - L'oggetto interstellare 3I/ATLAS, presumibilmente una cometa aliena proveniente da un altro sistema, mostra un'altra anomalia che lo rende davvero unico e peculiare. Scrive fanpage.it

3I/ATLAS: una nuova immagine mozzafiato della cometa interstellare - Focus.it - Un gruppo di astronomi e studenti hanno catturato una nuova immagine della cometa interstellare 3I/ATLAS. Come scrive focus.it

