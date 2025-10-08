37enne picchiato a sangue e derubato a Colleferro dopo essere stato attirato in casa da una donna

Quattro persone arrestate tra Colleferro e Segni per rapina e lesioni aggravate: la vittima attirata in casa, aggredita e minacciata.

