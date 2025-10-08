3 Days to Kill | tutto quello che c’è da sapere sul film

Tpi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3 Days to Kill: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 8 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 3 Days to Kill, film del 2014 diretto da McG, con protagonisti Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’agente della CIA Ethan Renner, vicino ai 60 anni, scopre che, a causa di un glioblastoma, gli sono rimasti solo pochi mesi di vita; così decide di ritirarsi dal lavoro per rimediare ai propri errori e recuperare il suo rapporto con la famiglia, troncato nella necessità di proteggerla dai pericoli del mestiere. 🔗 Leggi su Tpi.it

3 days to kill tutto quello che c8217232 da sapere sul film

© Tpi.it - 3 Days to Kill: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: days - kill

3 Days to Kill: il film del 2014 è basato su una storia vera?

3 days to kill3 Days to Kill: il film del 2014 è basato su una storia vera? - 3 Days to Kill, il film d’azione con Kevin Costner, è ispirato a una storia vera? Si legge su cinefilos.it

3 days to killStasera in tv (8 ottobre), Federica Sciarelli indaga sul marito di Liliana Resinovich. Commissario in Sicilia - Cosa vedere oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, in prima serata TV: Chi l'ha visto contro Montalbano, Michelle Hunziker sfida i talk show di Labate e Giannini. Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: 3 Days To Kill