3 Days to Kill | tutto quello che c’è da sapere sul film

3 Days to Kill: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 8 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 3 Days to Kill, film del 2014 diretto da McG, con protagonisti Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’agente della CIA Ethan Renner, vicino ai 60 anni, scopre che, a causa di un glioblastoma, gli sono rimasti solo pochi mesi di vita; così decide di ritirarsi dal lavoro per rimediare ai propri errori e recuperare il suo rapporto con la famiglia, troncato nella necessità di proteggerla dai pericoli del mestiere. 🔗 Leggi su Tpi.it

