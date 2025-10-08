3 Days to Kill | il film del 2014 è basato su una storia vera?

Diretto da McG, 3 Days to Kill è un film d’azione e avventura che racconta la storia dell’agente della CIA Ethan Renner ( Kevin Costner ), costretto a ritirarsi dall’agenzia dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al cervello in fase terminale. Torna a casa a Parigi, sperando di trascorrere il tempo che gli resta con la moglie Christine ( Connie Nielsen ) e la figlia Zooey ( Hailee Steinfeld ), da cui si era allontanato. Sfortunatamente, il suo ultimo obiettivo prima del pensionamento, un trafficante d’armi illegale conosciuto semplicemente come Wolf, è ancora in libertà. 🔗 Leggi su Cinefilos.it