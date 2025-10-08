28enne ai domiciliari sfreccia a tutta velocità si ribalta e gli trovano 1kg di sostanze

Sabato pomeriggio, i Carabinieri dell’Aquila, mentre svolgevano un ordinario controllo ad un’auto, hanno fatto una grande scoperta. Le Forze Dell’Ordine si trovavano lungo Via Amiternina, quando hanno notato una vettura di grossa cilindrata sfrecciare per la strada e ribaltarsi, all’altezza di un’intersezione. Arrivati alla cunetta, l’autista, rimasto illeso, immediatamente è stato identificato. Il soggetto è un . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it