17enne di Marano morto in incidente a Chiaiano Spunta un video | Era inseguito

Un video inedito riaccende i riflettori sulla morte di Andrea Mellone, 17 anni, figlio dell’attore e cantante Genny Mellone, deceduto nella tarda serata del 1° febbraio 2024 a Chiaiano, quartiere a nord di Napoli. Ad anticipare la notizia è il Mattino.   . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

17enne marano morto incidenteNapoli, morto a 17 anni in un incidente alla Toscanella: un video riapre il caso dopo un anno - Dopo oltre un anno spunta un video sulla sera dell'incidente in cui è morto il 17enne in via dei Ciliegi a Napoli ... Lo riporta fanpage.it

Andrea Mellone morto in un incidente a 17 anni, un video riapre il caso - Un filmato inedito riaccende i dubbi sulla morte di Andrea Mellone, il 17enne figlio dell’attore e cantante Genny ... internapoli.it scrive

