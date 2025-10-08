14ª edizione di tracce di donna Anna Foglietta ad Alberobello per dire no alla violenza sulle donne

Il Comune di Alberobello è lieto di annunciare la 14ª edizione di “Tracce di Donna”, l’evento simbolo della comunità dedicato al valore, alla forza e alla voce delle donne. La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Da Betlemme a Gerusalemme” con il patrocinio del Comune di Alberobello. 🔗 Leggi su Baritoday.it