14ª edizione di tracce di donna Anna Foglietta ad Alberobello per dire no alla violenza sulle donne
Il Comune di Alberobello è lieto di annunciare la 14ª edizione di “Tracce di Donna”, l’evento simbolo della comunità dedicato al valore, alla forza e alla voce delle donne. La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Da Betlemme a Gerusalemme” con il patrocinio del Comune di Alberobello. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: edizione - tracce
L'edizione odierna di Repubblica riporta nuove intercettazioni sul caso Osimhen. Nella fattispecie una frase risalente al 17 luglio 2020. "Non devi scrivere nulla, tracce nelle mail non si lasciano, a voce quello che ti pare". Questa la frase che avrebbe detto Gius - facebook.com Vai su Facebook
14ª Edizione di “Tracce di Donna”: Anna Foglietta ad Alberobello contro la violenza sulle donne - Il Comune di Alberobello presenta la 14ª edizione di “Tracce di Donna”, evento simbolo dedicato alla forza, al valore e alla voce delle donne, organizzato dall’Associazione “Da Betlemme ... Si legge su giornaledipuglia.com
Scomparsa Mara Favro. La procura: "Cercare tracce di sangue e dna della donna" - A quattro mesi esatti dalla scomparsa i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche di Torino dovranno ... Come scrive rainews.it