12ª edizione della sagra Bacco per Bacco a Turi torna l' appuntamento dedicato ai prodotti tipici e alla tradizione

Baritoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Turi, il 18 e 19 ottobre, la 12ª edizione della sagraBacco per Bacco”, appuntamento autunnale dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali del territorio. La manifestazione si conferma tra le più attese del panorama enogastronomico pugliese, contribuendo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

