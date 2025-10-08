11 ottobre 1492 | Giorno della Resistenza indigena - passeggiata interculturale a cura di Migrantour Genova
In occasione della Indigenous Peoples Day, sabato 11 ottobre alle ore 16:00 torna Migrantour Genova con una passeggiata interculturale dal titolo “11 ottobre 1492: Giorno della Resistenza indigena”. Condotta da accompagnatori interculturali e cittadini di origine migrante la visita permetterà di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
