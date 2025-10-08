11 ottobre 1492 | Giorno della Resistenza indigena - passeggiata interculturale a cura di Migrantour Genova

Genovatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Indigenous Peoples Day, sabato 11 ottobre alle ore 16:00 torna Migrantour Genova con una passeggiata interculturale dal titolo “11 ottobre 1492: Giorno della Resistenza indigena”. Condotta da accompagnatori interculturali e cittadini di origine migrante la visita permetterà di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - giorno

1 ottobre, è il giorno di ‘Un caffè per Corri la Vita’

Almanacco del 1° ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

6 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

11 ottobre 1492 giorno11 ottobre 1492: Giorno della Resistenza indigena - passeggiata interculturale a cura di Migrantour Genova - In occasione della Indigenous Peoples Day, sabato 11 ottobre alle ore 16:00 torna Migrantour Genova con una passeggiata interculturale dal titolo “11 ottobre 1492: Giorno della Resistenza indigena”. Lo riporta genovatoday.it

11 ottobre 1492 giorno11 ottobre 1492: Giorno della Resistenza indigena, passeggiata interculturale - In occasione della Indigenous Peoples Day, sabato 11 ottobre 2025 alle ore 16 torna Migrantour Genova con una passeggiata interculturale dal titolo 11 ottobre 1492: Giorno della Resistenza indigena. mentelocale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 11 Ottobre 1492 Giorno