100 Strade per Giocare

Pisatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 15, Piazza Shelley (di fronte alle Terme) ospiterà una nuova edizione di '', appuntamento ormai consolidato all’interno del cartellone del Settembre Sangiulianese, che ogni anno richiama numerose famiglie del territorio. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strade - giocare

Strade chiuse al traffico per far giocare i bimbi, al via un bando destinato anche a 4 Comuni del Palermitano

Infanzia: Autorità garante, “restituiamo le strade ai bambini per farli giocare in libertà” - È con questa idea in testa, ispirata alle play streets del Regno Unito, che l’Autorità garante per ... Da agensir.it

100 strade giocareArte, natura e gastronomia: «100 Strade» per scoprire le bellezze d'Italia - Partita l'iniziativa dell'Associazione «I Borghi più belli d'Italia» che si snoderà in tre anni. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 100 Strade Giocare