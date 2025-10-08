100 euro al giorno riservatezza e chiamate all’ultimo minuto | ecco la vita da comparsa de Il Diavolo veste Prada a Milano

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese di “Il diavolo veste Prada 2” hanno animato le strade di Milano con una logistica controllata nei minimi dettagli, volta a far sì che non ci siano fughe di notizie dal selezionatissimo set. Come riporta il Corriere della Sera, le comparse hanno ricevuto il messaggio di convocazione qualche ora prima dell’orario di ritrovo, con condizioni inattese. Ad alcuni è stato infatti richiesto di presentarsi con la propria auto “pulita e con il pieno” con un dress code “non appariscente”. Uno studente di medicina, convocato solo per passare in macchina, si è lamentato così al giornale: “Non ho visto Anne Hathaway”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “100 euro al giorno, riservatezza e chiamate all’ultimo minuto”: ecco la vita da comparsa de “Il Diavolo veste Prada” a Milano

In questa notizia si parla di: euro - giorno

