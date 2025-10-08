10 anni del Silent Book Club nel mondo
Il 10 ottobre anche Genova partecipa alle celebrazioni per il decimo anniversario del Silent Book Club, iniziativa internazionale che riunisce lettori di tutto il mondo in un grande evento coordinato.La nostra città festeggerà con un appuntamento speciale al Music for Peace, a partire dalle 19.30. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: anni - silent
Silent hill: come 11 anni di delusioni hanno minato il suo ritorno
Silent Hill f semina un nuovo orrore nella campagna giapponese anni ’60
Silent witness 28 stagione: la serie crime britannica evolve e sorprende dopo 30 anni
SILENT HILL F DISPONIBILE!!! Nel Giappone degli anni '60, la quiete di Ebisugaoka viene stravolta quando la remota cittadina viene avvolta da una nebbia impenetrabile, trasformandola in uno scenario da incubo. Man mano che il silenzio si fa opprimente e - facebook.com Vai su Facebook
10 anni del Silent Book Club nel mondo - Il 10 ottobre anche Genova partecipa alle celebrazioni per il decimo anniversario del Silent Book Club, iniziativa internazionale che riunisce lettori di tutto il mondo in un grande evento coordinato. Riporta genovatoday.it