Inter News 24 sul futuro del polacco. Secondo quanto riportato da Caughtoffside, Piotr Zielinski potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato di gennaio. Il centrocampista polacco ex Napoli, che milita nell’ Inter, sarebbe finito nel mirino del Leeds United. Nonostante sia stato schierato da titolare da Cristian Chivu nella recente partita di Champions League contro lo Slavia Praga, Zielinski ha giocato meno di quanto si aspettava, raccogliendo solo spezzoni di partita in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski via dall’Inter? Suonano le sirene della Premier League: quel club ci proverà già a gennaio! La bomba dall’UK