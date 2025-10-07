Si temeva un'emorragia dei consulenti più bravi. Un fuggi fuggi dalla rete di banker di Mediobanca Premier, ma a quanto pare il compimento della scalata di Mps a Piazzetta Cuccia non ha scatenato i cataclismi più volte paventati dai vecchi vertici di Mediobanca per dissuadere gli azionisti dal consegnare le azioni. Anzi, la rete è cresciuta e si è potenziata nel frattempo secondo quanto comunicato dalla stessa Mediobanca: infatti, la rete dei consulenti finanziari guidata da Duccio Marconi ha rafforzato la propria presenza su tutto il territorio nazionale e «sale ad un totale di 710 professionisti nel mese di settembre, grazie a 19 nuovi ingressi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zero fughe da Mediobanca. Anzi, i consulenti crescono