Zenga racconta la corsa dal padre in punto di morte | da poche parole capì che lo aveva sempre seguito

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Walter Zenga racconta la corsa fatta per dare l'ultimo saluto a suo padre in punto di morte e come da poche parole che gli disse, dopo una vita di lontananza e incomprensioni, l'ex portiere della nazionale capì che in realtà lo aveva sempre seguito, gioendo quando vinceva e soffrendo quando invece le cose andavano male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

