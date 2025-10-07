Zelensky piagnucola in mondovisione | i nostri alleati non fanno abbastanza per l' Ucraina ; una commedia pietosa!

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il guitto di Kiev piagnucola in maniera ridicola Il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, continua a fare la parte che più gli compete, quella dell'attore di second'ordine. E adesso inscena una tragedia greca in piena regola, piagnucoland. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

zelensky piagnucola in mondovisione i nostri alleati non fanno abbastanza per l ucraina una commedia pietosa

© Ilgiornaleditalia.it - Zelensky piagnucola in mondovisione: "i nostri alleati non fanno abbastanza per l'Ucraina"; una commedia pietosa!

In questa notizia si parla di: zelensky - piagnucola

Ucraina, Zelensky: «Non cederemo la nostra terra all’occupante» - La sensazione che si prova quando si è a casa o quando si riconosce la propria appartenenza», ha detto il presidente ... Secondo lettera43.it

Zelensky, non cederemo la nostra terra agli occupanti - "Non cederemo la nostra terra agli occupanti": lo ha detto Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata della bandiera nazionale, citato dai media di Kiev. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Piagnucola Mondovisione Nostri