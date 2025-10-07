Zelensky piagnucola in mondovisione | i nostri alleati non fanno abbastanza per l' Ucraina ; una commedia pietosa!
Il guitto di Kiev piagnucola in maniera ridicola Il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, continua a fare la parte che più gli compete, quella dell'attore di second'ordine. E adesso inscena una tragedia greca in piena regola, piagnucoland. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Quando vi propinano l'immagine di una #Ucraina che "da sola" combatte la #Russia e poi vedete #Zelensky che continuamente piagnucola per avere soldi e armi, non vi ponete la domanda: chi realmente è in guerra con la Russia? È l'Ucraina, che non ha un - X Vai su X
Ucraina, Zelensky: «Non cederemo la nostra terra all’occupante» - La sensazione che si prova quando si è a casa o quando si riconosce la propria appartenenza», ha detto il presidente ... Secondo lettera43.it
Zelensky, non cederemo la nostra terra agli occupanti - "Non cederemo la nostra terra agli occupanti": lo ha detto Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata della bandiera nazionale, citato dai media di Kiev. Da ansa.it