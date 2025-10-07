Zelensky chiede i missili Tomahawk a Trump | la mossa che fa tremare Mosca
Durante l’incontro di martedì scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al presidente Donald Trump di fornire all’Ucraina missili Tomahawk, effettori che potrebbero consentire all’Ucraina di colpire in profondità la Russia raggiungendo Mosca. Che cosa sono i Tomahawk. A scanso di equivoci bisogna comprendere di che cosa si tratta: sono missili da crociera del peso di circa 1.300 kg che trasportano circa 450 k di esplosivo e che sono dotati di un sistema di navigazione in grado di far seguire il profilo del terreno fino all’obiettivo, viaggiando in tale modo abbastanza bassi per sfuggire ai radar. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: zelensky - chiede
Ucraina, stretta su anti-corruzione. Von der Leyen chiede spiegazioni a Zelensky
Ucraina-Russia: posizioni lontane, Kiev chiede incontro Putin-Zelensky
Ucraina, Zelensky chiede nuovi colloqui per cessate il fuoco: “Presto il 4º round ad Istanbul”, Trump: “Witkoff mercoledì o giovedì a Mosca”
Ancora bombe e missili sull'#Ucraina, a #leopoli sfiorati anche 100 italiani che viaggiavano su un treno. #Zelensky chiede protezione: "America e Europa devono agire per fermare #Putin". - X Vai su X
CRONACA ESTERI Allarme in Danimarca per due droni sulla base di Karup. Zelensky chiede a Trump i Tomahawk Vai su Facebook
Guerra Ucraina, Trump: «Ho preso una decisione sull'invio di missili Tomahawk». Mosca: «Ue e Nato preparano lo scontro con la Russia» - Lo ha detto Donald Trump senza spiegare nel dettaglio ma aggiungendo che vorrebbe «porre ... Da ilgazzettino.it
Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina - Può essere lanciato da navi militari o sottomarini per colpire bersagli terrestri. tg24.sky.it scrive