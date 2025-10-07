Zelensky chiede i missili Tomahawk a Trump | la mossa che fa tremare Mosca

Durante l’incontro di martedì scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al presidente Donald Trump di fornire all’Ucraina missili Tomahawk, effettori che potrebbero consentire all’Ucraina di colpire in profondità la Russia raggiungendo Mosca. Che cosa sono i Tomahawk. A scanso di equivoci bisogna comprendere di che cosa si tratta: sono missili da crociera del peso di circa 1.300 kg che trasportano circa 450 k di esplosivo e che sono dotati di un sistema di navigazione in grado di far seguire il profilo del terreno fino all’obiettivo, viaggiando in tale modo abbastanza bassi per sfuggire ai radar. 🔗 Leggi su Panorama.it

