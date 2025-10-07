Inter News 24 Zazzaroni attacca Dimarco. Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato la frecciatina dell’esterno dell’Inter a Inzaghi. Le sue parole. Ivan Zazzaroni, direttore di Corriere dello Sport, ha commentato le recenti dichiarazioni di Federico Dimarco, terzino dell’ Inter, ai microfoni di Numer1 Podcast, in cui l’esterno nerazzurro aveva lanciato una frecciatina indiretta a Simone Inzaghi, attualmente allenatore dell’ Al Hilal, per i suoi frequenti cambi al 60’. LE PAROLE DI DIMARCO – «Giocare più spesso 90? ti aiuta a migliorare la condizione, piuttosto che uscire matematicamente al 60esimo». 🔗 Leggi su Internews24.com

Zazzaroni duro: «E' diventato Dimarco con Inzaghi. Nel finale di stagione era bollito e non per questo motivo»