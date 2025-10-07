Zara compie 50 anni e li festeggia con una collezione memorabile. 50 protagonisti del nostro tempo – tra esperti e designer di moda, artisti, registi e cantanti – sono stati chiamati a immaginare il proprio “regalo” per il brand spagnolo. E ciò che ne è derivato è un’esclusiva capsule tanto varia quanto le collezioni del brand. Disponibile dal 6 ottobre su Zara.com e in store selezionati, tra cui quello di Milano e Roma, ecco cosa sappiamo sulla collezione. Dalla passerella al set, tutti gli invitati alla festa. Raccontare l’universo di Zara in qualche capo d’abbigliamento sarebbe stato impossibile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zara 50 è qui: la collezione del compleanno firmata dalle star della moda