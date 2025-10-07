Zara 50 è qui | la collezione del compleanno firmata dalle star della moda
Zara compie 50 anni e li festeggia con una collezione memorabile. 50 protagonisti del nostro tempo – tra esperti e designer di moda, artisti, registi e cantanti – sono stati chiamati a immaginare il proprio “regalo” per il brand spagnolo. E ciò che ne è derivato è un’esclusiva capsule tanto varia quanto le collezioni del brand. Disponibile dal 6 ottobre su Zara.com e in store selezionati, tra cui quello di Milano e Roma, ecco cosa sappiamo sulla collezione. Dalla passerella al set, tutti gli invitati alla festa. Raccontare l’universo di Zara in qualche capo d’abbigliamento sarebbe stato impossibile. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: zara - collezione
Happy B’Day to ZARA: 50 anni X 50 collaborazioni, in un'unica collezione
Cinquanta personalità firmano la nuova collezione anniversario di Zara
Main Rose è il nuovo marchio di lingerie di Zara Larsson. La prima collezione comprende 30 modelli ed è disponibile dal 15 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Puoi scegliere Cédric Grolet anche per vestirti Dopo la linea di utensili per Zara Home, il pastry chef francese firma un capo della capsule collection per i 50 anni di Zara. @Panna975 - X Vai su X
Da Pierpaolo Piccioli a Luca Guadagnino, 50 creativi per i 50 anni di Zara - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Scrive gqitalia.it
Happy B’Day to ZARA: 50 anni X 50 collaborazioni, in un'unica collezione - Il colosso spagnolo ha raccolto 50 dei nomi più influenti nella moda, nell’arte, nel design, nel cinema, per una collezione di compleanno memorabile ... Riporta vanityfair.it