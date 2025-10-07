Zaino sospeso Una mano alle famiglie

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “zaino sospeso” dei Lions International nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico. Permette ai genitori in difficoltà di dotare i propri figli di un corredo scolastico completo, garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico. Il progetto si struttura nell’individuazione di punti di raccolta, quali possono essere cartolibrerie eo librerie o negozi di articoli di cancelleria, in cui posizionare i contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni) che vengono segnalati opportunamente da locandine poste all’ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

zaino sospeso una mano alle famiglie

© Ilgiorno.it - Zaino sospeso. Una mano alle famiglie

In questa notizia si parla di: zaino - sospeso

Zaino sospeso nelle cartolerie, così si aiutano gli studenti più poveri

Si avvicina la prima campanella, ecco lo 'zaino sospeso': al via la raccolta di quaderni e astucci per le famiglie in difficoltà

Donazioni di materiale scolastico a chi è in difficoltà: torna lo 'Zaino sospeso'

zaino sospeso mano famiglieZaino sospeso. Una mano alle famiglie - Il progetto “zaino sospeso” dei Lions International nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, ... Come scrive ilgiorno.it

A Termoli arriva lo zaino sospeso per famiglie in difficoltà - A Termoli e Campomarino a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico prende il via lo 'zaino sospeso'. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zaino Sospeso Mano Famiglie