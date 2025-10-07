Zaino sospeso Una mano alle famiglie
Il progetto “zaino sospeso” dei Lions International nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico. Permette ai genitori in difficoltà di dotare i propri figli di un corredo scolastico completo, garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico. Il progetto si struttura nell’individuazione di punti di raccolta, quali possono essere cartolibrerie eo librerie o negozi di articoli di cancelleria, in cui posizionare i contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni) che vengono segnalati opportunamente da locandine poste all’ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: zaino - sospeso
Zaino sospeso nelle cartolerie, così si aiutano gli studenti più poveri
Si avvicina la prima campanella, ecco lo 'zaino sospeso': al via la raccolta di quaderni e astucci per le famiglie in difficoltà
Donazioni di materiale scolastico a chi è in difficoltà: torna lo 'Zaino sospeso'
ZAINO SOSPESO, Lions Club Osimo, settembre 2025 Donazione alla Caritas di Osimo Il nostro Club, in delegazione presso l'Emporio solidale gestito dalla CARITAS cittadina, ha effettuato la donazione nell'ambito del Service ZAINO SOSPESO consegnando Vai su Facebook
"Zaino sospeso", la campagna del Lions contro il caro scuola: "Zaino sospeso" è arrivato nelle scuole, grazie alla iniziativa promossa dal Lions Club Macerata Host insieme al Multidistretto 108 Italy per mitigare il caro scuola che mette a dura… http://dlvr.it/TNB - X Vai su X
Zaino sospeso. Una mano alle famiglie - Il progetto “zaino sospeso” dei Lions International nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, ... Come scrive ilgiorno.it
A Termoli arriva lo zaino sospeso per famiglie in difficoltà - A Termoli e Campomarino a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico prende il via lo 'zaino sospeso'. Lo riporta ansa.it