Yusuf Dikec l'ha rifatto vince l'oro alla European Champions League | sempre con la mano in tasca
Yusuf Dikec si è preso nuovamente la scena internazionale vincendo l'oro nella tappa turca dell'European Champions League. Con il suo stile inconfondibile che lo ha reso una autentica star alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: yusuf - dikec
Vi ricordate di Yusuf Dikeç? Dopo aver conquistato il mondo alle Olimpiadi con il suo stile minimalista, continua a stupire e porta la Turchia sul tetto d'Europa! ( 1/3) - X Vai su X
Yusuf Dikec l’ha rifatto, vince l’oro alla European Champions League: sempre con la mano in tasca - Yusuf Dikec si è preso nuovamente la scena internazionale vincendo l'oro nella tappa turca dell'European Champions League ... Lo riporta fanpage.it