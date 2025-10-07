Yusuf Dikec l'ha rifatto vince l'oro alla European Champions League | sempre con la mano in tasca

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yusuf Dikec si è preso nuovamente la scena internazionale vincendo l'oro nella tappa turca dell'European Champions League. Con il suo stile inconfondibile che lo ha reso una autentica star alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: yusuf - dikec

yusuf dikec ha rifattoYusuf Dikec l’ha rifatto, vince l’oro alla European Champions League: sempre con la mano in tasca - Yusuf Dikec si è preso nuovamente la scena internazionale vincendo l'oro nella tappa turca dell'European Champions League ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Yusuf Dikec Ha Rifatto