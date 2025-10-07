Yuri on ice | la verità scioccante sulla cancellazione di ice adolescence

il successo di “yuri on ice” e l’attesa del sequel cancellato. Tra le serie anime più memorabili degli ultimi anni, “Yuri on Ice” si distingue per aver rivoluzionato il genere con una narrazione intensa, un’animazione di alta qualità e un’apertura verso le tematiche LGBTQ+. La sua prima stagione, trasmessa nel 2016, ha riscosso grande consenso tra pubblico e critica, lasciando un’impronta duratura nel panorama dell’animazione giapponese. L’entusiasmo dei fan si è concentrato anche sulla speranza di vedere un seguito, rappresentato dal film “Yuri on Ice: Ice Adolescence”. Questa attesa si è conclusa con una delusione collettiva a causa della sua cancellazione ufficiale avvenuta nel 2024. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

