Yuri Ambrosioni | La miglior difesa è evitare lo scontro
L’INTERVISTA. Il personal trainer racconta che cosa si impara nel suo corso di autodifesa rivolto alle donne. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: yuri - ambrosioni
(? Silvia Seminati) Con il marito Juri Ambrosioni, l'imprenditrice - figlia del cantante dei Pooh - ha attivato l'iniziativa gratuita con il Comune. «Iscritte dai 13 ai 70 anni. C'è chi ha paura a girare sola e chi dopo il corso se n'è andata di casa» - facebook.com Vai su Facebook
Già sold out i primi 210 posti. «Tantissime richieste in poche ore: con il Comune pronti ad aprire un nuovo slot. Risponderemo a tutti ma vi chiediamo un po’ di pazienza» dice il maestro di Krav Maga Juri Ambrosioni in un video sui social. - X Vai su X
Yuri Ambrosioni: «La miglior difesa è evitare lo scontro» - È la frase con cui Yuri Ambrosioni, personal trainer bergamasco, sintetizza la filosofia del suo lavoro. Come scrive ecodibergamo.it