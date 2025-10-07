Yuri Ambrosioni | La miglior difesa è evitare lo scontro

Ecodibergamo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVISTA. Il personal trainer racconta che cosa si impara nel suo corso di autodifesa rivolto alle donne. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

yuri ambrosioni la miglior difesa 232 evitare lo scontro

© Ecodibergamo.it - Yuri Ambrosioni: «La miglior difesa è evitare lo scontro»

In questa notizia si parla di: yuri - ambrosioni

Yuri Ambrosioni: «La miglior difesa è evitare lo scontro» - È la frase con cui Yuri Ambrosioni, personal trainer bergamasco, sintetizza la filosofia del suo lavoro. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Yuri Ambrosioni Miglior Difesa