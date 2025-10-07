Yautja | la nuova lingua del predatore ispirata ai na’vi di avatar

nuove prospettive nella saga di predator con predator: badlands. Il film Predator: Badlands si prepara a rivoluzionare l’universo della celebre serie, introducendo elementi innovativi e approfondimenti sulla cultura Yautja. Diretto da Dan Trachtenberg ( Prey ) e in uscita nelle sale il 7 novembre 2025, il film promette di offrire una narrazione più complessa e credibile rispetto ai capitoli precedenti. l’innovazione linguistica e culturale nel film. Uno degli aspetti più interessanti annunciati riguarda la creazione di un vero e proprio linguaggio per i Yautja, i famosi predatori alieni. Il produttore Ben Rosenblatt ha rivelato che il linguista Britton Watkins ha sviluppato un sistema completo comprendente alfabeto, dizionario e simboli runici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

