Xbox Game Pass Microsoft rimanda gli aumenti di prezzo per alcuni utenti in alcuni Paesi ecco perché

Dopo la forte reazione del pubblico ai recenti aumenti di prezzo di Xbox Game Pass, Microsoft ha confermato che ha deciso di posticipare il rincaro dell’abbonamento Ultimate in alcuni Paesi. La misura riguarda solo una parte dei mercati internazionali ed, in particolare, alcuni abbonati già attivi con rinnovo automatico in Europa ed Asia. Di conseguenza alcuni utenti di Germania, Irlanda, Polonia, Italia e Corea del Sud potranno continuare a pagare la tariffa precedente, mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito i nuovi prezzi entreranno in vigore regolarmente. Il cambiamento è stato comunicato tramite email ufficiale ai membri interessati, dove si precisa che la modifica “riguarda solo i nuovi acquisti” e non influenzerà gli abbonamenti già attivi, purché non vengano disdetti o modificati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

