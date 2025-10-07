Xbox Game Pass Microsoft rimanda gli aumenti di prezzo per alcuni utenti in alcuni Paesi ecco perché

Game-experience.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la forte reazione del pubblico ai recenti aumenti di prezzo di Xbox Game Pass, Microsoft ha confermato che ha deciso di posticipare il rincaro dell’abbonamento Ultimate in alcuni Paesi. La misura riguarda solo una parte dei mercati internazionali ed, in particolare, alcuni abbonati già attivi con rinnovo automatico in Europa ed Asia. Di conseguenza alcuni utenti di Germania, Irlanda, Polonia, Italia e Corea del Sud potranno continuare a pagare la tariffa precedente, mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito i nuovi prezzi entreranno in vigore regolarmente. Il cambiamento è stato comunicato tramite email ufficiale ai membri interessati, dove si precisa che la modifica “riguarda solo i nuovi acquisti” e non influenzerà gli abbonamenti già attivi, purché non vengano disdetti o modificati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

xbox game pass microsoft rimanda gli aumenti di prezzo per alcuni utenti in alcuni paesi ecco perch233

© Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft rimanda gli aumenti di prezzo per alcuni utenti in alcuni Paesi, ecco perché

In questa notizia si parla di: xbox - game

Miglior sistema di combattimento RPG nel gioco gratis di Xbox Game Pass 2025

Xbox, sono disponibili gli sconti Ultimate Game Sale su oltre 1000 giochi Xbox Series X|S, One e PC

Xbox Game Pass presenta un’aggiunta esplosiva che svela una preoccupante tendenza

xbox game pass microsoftGame Pass, per alcuni utenti gli aumenti sono rinviati, anche in Italia - A quanto pare se avete un abbonamento attivo con rinnovo automatico per il momento siete 'salvi'. Si legge su hdblog.it

Xbox Game Pass: niente aumento per alcuni abbonati europei con rinnovo automatico - Aggiornamento 8/10: la situazione rimane poco chiara, ma sembra che questa politica si applichi solo ad alcuni paesi UE e non a tutti. Si legge su mondoxbox.com

Cerca Video su questo argomento: Xbox Game Pass Microsoft