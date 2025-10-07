Anthony Armstrong è il nuovo responsabile finanziario di xAI. Elon Musk ha scelto l’ex banchiere di Morgan Stanley, già suo collaboratore in passato, per consolidare la posizione della sua startup nel mercato dell’intelligenza artificiale. Lo riporta il Financial Times citando fonti interne, secondo cui presto potrebbe assumere anche l’incarico di Cfo per il social X. Sfruttando la sua lunga esperienza, Armstrong avrà il compito di stipulare nuove partnership strategiche e strutturare nuovi progetti di espansione internazionale, oltre che riportare stabilità in un periodo caratterizzato dall’esodo di una lunga serie di dirigenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - xAI, Musk nomina il nuovo Cfo