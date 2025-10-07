xAI Musk nomina il nuovo Cfo
Anthony Armstrong è il nuovo responsabile finanziario di xAI. Elon Musk ha scelto l’ex banchiere di Morgan Stanley, già suo collaboratore in passato, per consolidare la posizione della sua startup nel mercato dell’intelligenza artificiale. Lo riporta il Financial Times citando fonti interne, secondo cui presto potrebbe assumere anche l’incarico di Cfo per il social X. Sfruttando la sua lunga esperienza, Armstrong avrà il compito di stipulare nuove partnership strategiche e strutturare nuovi progetti di espansione internazionale, oltre che riportare stabilità in un periodo caratterizzato dall’esodo di una lunga serie di dirigenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: musk - nomina
Dello spazio, sempre più spesso, mi trovo a raccontare gli aspetti vicini alla Difesa, alla strategicità militare, alla centralità (geo)politica. Aspetti fondamentali, purtroppo sempre di più, ma nient’affatto esaustivi. Per questo, a poche ore dalla nomina di sei nuove Vai su Facebook
Musk nomina l’ex banchiere di Morgan Stanley Armstrong come nuovo CFO di xAI - Elon Musk ha nominato l’ex banchiere di Morgan Stanley (NYSE:MS) Anthony Armstrong come direttore finanziario della sua azienda di intelligenza artificiale xAI, ha riportato il ... Come scrive it.investing.com
Elon Musk è sempre più ricco: “È la prima persona a raggiungere un patrimonio da 500 miliardi di dollari”. Il nuovo record attestato da Forbes - Il CEO di Tesla supera ogni record grazie alla crescita delle sue aziende e distanzia di 150 miliardi il secondo più ricco al mondo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it