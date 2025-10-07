X Twitter down oggi martedì 7 ottobre 2025 | il social di Elon Musk non funziona cosa sta succedendo

Il social X, ex Twitter, oggi, martedì 7 ottobre 2025, è in down. Il problema si è verificato poco dopo le 10 della mattinata di martedì: migliaia di persone, così come si evince anche dal sito specializzato Downdetector, hanno riscontrato problemi con l’app. Ancora sono ignote le cause che hanno portato al social network di proprietà di Elon Musk. Gli utenti, secondo quanto segnalato, non riescono ad accedere alla homepage con un messaggio di errore che li invita a riprovare più tardi. In pochi minuti, solamente in Italia, sono arrivate più di 800 segnalazioni da parte di utenti che non riescono più a usufruire del social network. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - X (Twitter) down oggi martedì 7 ottobre 2025: il social di Elon Musk non funziona, cosa sta succedendo

twitter - down

