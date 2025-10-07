X Twitter down | il social di Elon Musk non funziona cosa sta succedendo
Il social X, ex Twitter, oggi, martedì 7 ottobre 2025, è in down. Il problema si è verificato poco dopo le 10 della mattinata di martedì: migliaia di persone, così come si evince anche dal sito specializzato Downdetector, hanno riscontrato problemi con l’app. Ancora sono ignote le cause che hanno portato al social network di proprietà di Elon Musk. Gli utenti, secondo quanto segnalato, non riescono ad accedere alla homepage con un messaggio di errore che li invita a riprovare più tardi. Nel frattempo, proprio Elon Musk, di recente ha fatto parlare nuovamente di sé per aver lanciato proprio su X una crociata contro Netflix. 🔗 Leggi su Tpi.it
