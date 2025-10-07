WWE | Svelati i piani per Roman Reigns a Survivor Series 2025

Roman Reigns non affronterà Seth Rollins in un match singolo a WWE Survivor Series: WarGames, secondo quanto rivelato da Dave Meltzer durante l’ultima puntata di Wrestling Observer Radio. L’ex campione universale parteciperà invece al WarGames match dell’evento. Roman Reigns confermato per il WarGames di San Diego. Durante la trasmissione, Meltzer ha confermato che Reigns sarà sicuramente presente all’evento di San Diego, ma non in un incontro uno contro uno. “Farà sicuramente lo show di San Diego, ma non sarà in un match singolo. Sarà nel WarGames. a meno che non cambino i piani”, ha dichiarato il giornalista. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

