WWE | Svelati i piani per Roman Reigns a Survivor Series 2025
Roman Reigns non affronterà Seth Rollins in un match singolo a WWE Survivor Series: WarGames, secondo quanto rivelato da Dave Meltzer durante l’ultima puntata di Wrestling Observer Radio. L’ex campione universale parteciperà invece al WarGames match dell’evento. Roman Reigns confermato per il WarGames di San Diego. Durante la trasmissione, Meltzer ha confermato che Reigns sarà sicuramente presente all’evento di San Diego, ma non in un incontro uno contro uno. “Farà sicuramente lo show di San Diego, ma non sarà in un match singolo. Sarà nel WarGames. a meno che non cambino i piani”, ha dichiarato il giornalista. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: svelati - piani
Selena Gomez e Benny Blanco, svelati i piani delle nozze: «Si sposeranno a settembre in California»
Finale di mercoledì stagione 2: identità aviaria e piani segreti svelati
Svelati i parametri per lavorare come "giornalista" a Tele Meloni. "Ogni servo ha il padrone che si merita e viceversa. I lecca*ulo non cambiano idea: cambiano soltanto *ulo. Per questo vediamo tante lingue trasferirsi da un culo all'altro in maniera così imbaraz - facebook.com Vai su Facebook
Lo sviluppatore immobiliare saudita Dar Global ha svelato i piani per costruire un progetto Trump Plaza da 1 miliardo di dollari nella città portuale del Mar Rosso di Jeddah, mentre l'azienda di famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump espande la s - X Vai su X
Roman Reigns perde la pazienza con Jimmy Uso mentre le tensioni esplodono a WWE RAW - Roman Reigns si scontra con Jimmy Uso a RAW mentre le tensioni familiari spingono The Bloodline verso il caos. worldwrestling.it scrive
Braun Strowman svela una grossa bugia su Roman Reigns a WWE RAW - Roman Reigns ha aperto il RAW di lunedì con il suo solito carisma, stando accanto a Paul Heyman mentre il "Saggio" esaltava il prossimo scontro di Reigns con Bronson Reed. Lo riporta worldwrestling.it