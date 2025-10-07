WWE | Seth Rollins e Paul Heyman il promo che cambia le prospettive di Crown Jewel

Seth Rollins non difenderà il suo World Heavyweight Championship a Crown Jewel, ma la WWE sta rendendo chiaro che c’è comunque molto in gioco. Durante l’episodio di R AW del 6 ottobre, Rollins ha avuto un intenso scambio nel backstage con Paul Heyman, che ha lasciato intendere forti dubbi, pressione e possibili conseguenze in caso di sconfitta. Secondo Wrestling Observer Radio, il segmento sarebbe stato pensato per costruire tensione emotiva attorno a Rollins, più che per anticipare una sua perdita. Dave Meltzer e Bryan Alvarez hanno analizzato la scena, e Alvarez ha sottolineato come la storia punti più sugli aspetti psicologici che su quelli legati al titolo: “Seth vincerà chiaramente questo match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

