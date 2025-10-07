WWE | Seth Rollins e Paul Heyman il promo che cambia le prospettive di Crown Jewel
Seth Rollins non difenderà il suo World Heavyweight Championship a Crown Jewel, ma la WWE sta rendendo chiaro che c’è comunque molto in gioco. Durante l’episodio di R AW del 6 ottobre, Rollins ha avuto un intenso scambio nel backstage con Paul Heyman, che ha lasciato intendere forti dubbi, pressione e possibili conseguenze in caso di sconfitta. Secondo Wrestling Observer Radio, il segmento sarebbe stato pensato per costruire tensione emotiva attorno a Rollins, più che per anticipare una sua perdita. Dave Meltzer e Bryan Alvarez hanno analizzato la scena, e Alvarez ha sottolineato come la storia punti più sugli aspetti psicologici che su quelli legati al titolo: “Seth vincerà chiaramente questo match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: seth - rollins
WWE: CM Punk campione per 5 minuti, incasso shock di Seth Rollins a SummerSlam
WWE: I possibili piani per SummerSlam dopo l’infortunio di Seth Rollins
Seth Rollins rompe il silenzio sul suo infortunio: “Potrei restare fuori a lungo”
Seth Rollins vs Jey USO Title Match, CM Punk Return - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Durante Raw è stato rivelato l’esito di Seth Rollins vs. Cody Rhodes? - Il segmento andato in onda durante Raw tra Paul Heyman e Seth Rollins potrebbe aver suggerito l'esito del main event di Crown Jewel ... Si legge su spaziowrestling.it
Paul Heyman aveva avvertito Seth Rollins prima dell'incredibile errore a WWE SmackDown - A SmackDown, Paul Heyman si è avvicinato e lo ha avvertito: "Whatever you´re thinking, don´t do it. Si legge su worldwrestling.it