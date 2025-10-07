WWE | Roman Reigns vs Bronson Reed Australian Street Fight annunciato per Crown Jewel
Roman Reigns ha davanti a sé una vera e propria battaglia in Australia. L’episodio del 6 ottobre di RAW si è svolto all’American Airlines Center di Dallas, in Texas. È stata una puntata importante, anche perché ha fatto da go-home show in vista di Crown Jewel, che si terrà l’11 ottobre. Lo show si è aperto proprio con Roman Reigns, accolto da un pubblico più che pronto a riconoscere il loro Tribal Chief. PUT YOUR ONES TO THE SKY ROMAN REIGNS IS KICKING OFF THE SHOW #WWERAW pic.twitter.com3QqCHrWC0I — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) October 7, 2025 Tuttavia, il suo ingresso è stato interrotto quasi subito da Bronson Reed e Paul Heyman, lasciando molti fan a chiedersi dove fosse finito Bron Breakker. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
