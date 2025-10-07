WWE | Roman Reigns vs Bronson Reed Australian Street Fight annunciato per Crown Jewel

Zonawrestling.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roman Reigns ha davanti a sé una vera e propria battaglia in Australia. L’episodio del 6 ottobre di  RAW  si è svolto all’American Airlines Center di Dallas, in Texas. È stata una puntata importante, anche perché ha fatto da  go-home show  in vista di  Crown Jewel, che si terrà l’11 ottobre. Lo show si è aperto proprio con  Roman Reigns, accolto da un pubblico più che pronto a riconoscere il loro  Tribal Chief. PUT YOUR ONES TO THE SKY ROMAN REIGNS IS KICKING OFF THE SHOW #WWERAW pic.twitter.com3QqCHrWC0I — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) October 7, 2025 Tuttavia, il suo ingresso è stato interrotto quasi subito da  Bronson Reed  e  Paul Heyman, lasciando molti fan a chiedersi dove fosse finito  Bron Breakker. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe roman reigns vs bronson reed australian street fight annunciato per crown jewel

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns vs Bronson Reed, Australian Street Fight annunciato per Crown Jewel

In questa notizia si parla di: roman - reigns

WWE: Roman Reigns torna Raw dopo 4 mesi per salvare Jey Uso

Roman Reigns promette: “Siamo solo all’inizio..”

WWE: Roman Reigns promette vendetta dopo il ritorno a WWE Raw

wwe roman reigns vsWWE: Annunciato il match di Roman Reigns a Crown Jewel *UFFICIALE* - Durante la puntata di Raw della scorsa notte, la WWE ha annunciato il match di Roman Reigns a Crown Jewel con tanto di stipulazione speciale ... Segnala spaziowrestling.it

wwe roman reigns vsWWE: Roman Reigns potrebbe lottare a Crown Jewel e ci sarà una stipulazione speciale - Roman Reigns starebbe preparando la sua vendetta già per questo sabato a WWE Crown Jewel. Da zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Wwe Roman Reigns Vs