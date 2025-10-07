WWE | Reigns impone la sua autorità nel backstage mentre RAW esplode tra Punk Knight e Jey Uso
Nell’ultima puntata di RAW, le tensioni si sono fatte sentire dentro e fuori dal ring. Dopo il caos scoppiato sul ring tra Roman Reigns e Bronson Reed, vediamo il Tribal Chief nel backstage mentre percorre il corridoio e incrocia Jimmy e Jey Uso. Jimmy commenta quanto accaduto poco prima tra Reigns, Heyman e Reed, ma i due fratelli assicurano al “Tribal Chief”che sarebbero stati al suo fianco, pronti ad aiutarlo. Reigns, però, taglia corto e dice chiaramente di non volere alcun aiuto. Ricorda di aver già parlato con Jey e gli ripete che deve concentrarsi sul crearsi le proprie opportunità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: reigns - impone
Roman Reigns perde la pazienza con Jimmy Uso mentre le tensioni esplodono a WWE RAW - Roman Reigns si scontra con Jimmy Uso a RAW mentre le tensioni familiari spingono The Bloodline verso il caos. worldwrestling.it scrive
Braun Strowman svela una grossa bugia su Roman Reigns a WWE RAW - Roman Reigns ha aperto il RAW di lunedì con il suo solito carisma, stando accanto a Paul Heyman mentre il "Saggio" esaltava il prossimo scontro di Reigns con Bronson Reed. Scrive worldwrestling.it