WWE | La notte in cui Maxxine Dupri ha scioccato il pubblico di RAW

Becky Lynch non sapeva cosa l’aspettasse, e proprio per questo ha subito una clamorosa sconfitta a sorpresa questa settimana. L’episodio del 6 ottobre di RAW, andato in scena all’American Airlines Center di Dallas, Texas, ha visto Becky Lynch affrontare Maxxine Dupri in un match davvero intenso. Il match inizia con entrambe le atlete che si affrontano in un clinch iniziale. Becky Lynch prende subito il controllo, usando i capelli di Maxxine Dupri per spingerla all’angolo. Le due si scambiano spinte durante la separazione, finché Dupri reagisce con una serie di colpi che costringono Becky a indietreggiare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

