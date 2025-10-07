WWE | La notte in cui Maxxine Dupri ha scioccato il pubblico di RAW
Becky Lynch non sapeva cosa l’aspettasse, e proprio per questo ha subito una clamorosa sconfitta a sorpresa questa settimana. L’episodio del 6 ottobre di RAW, andato in scena all’American Airlines Center di Dallas, Texas, ha visto Becky Lynch affrontare Maxxine Dupri in un match davvero intenso. Il match inizia con entrambe le atlete che si affrontano in un clinch iniziale. Becky Lynch prende subito il controllo, usando i capelli di Maxxine Dupri per spingerla all’angolo. Le due si scambiano spinte durante la separazione, finché Dupri reagisce con una serie di colpi che costringono Becky a indietreggiare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: notte - maxxine
? ALLERTA METEO n. 99 del 21 settembre 2025 ? Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso che riguarda anche il Comune di Vittuone (area IM-09 – Nodo Idraulico di Milano). Allerta gialla per temporali da mezzanotte per tutta la giornata del 22/9 Vai su Facebook
Maxxine Dupri conquista il grande sostegno dello spogliatoio prima del decisivo confronto a RAW - Maxxine Dupri si è guadagnata un considerevole sostegno nello spogliatoio prima del suo incontro ad alta posta a WWE RAW contro Becky Lynch. Come scrive worldwrestling.it