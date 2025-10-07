WWE | Il contratto di Santos Escobar è scaduto ecco cosa non gli andava più bene
Il percorso di Santos Escobar alla WWE è ufficialmente giunto al termine, e ora è emerso il vero motivo dietro la sua decisione di lasciare la compagnia. Il contratto di Escobar è scaduto alla mezzanotte del 6 ottobre 2025, rendendolo un free agent libero di lottare ovunque voglia. A spingerlo verso l’uscita non è stata una questione economica, ma piuttosto il modo in cui la WWE intendeva utilizzarlo. Fine del percorso per Santos Escobar: Cercava direzione, non denaro. Secondo quanto riportato da PWInsider, nelle ultime settimane Escobar aveva espresso apertamente le sue preoccupazioni riguardo a un possibile rinnovo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: contratto - santos
WWE: Stanotte scade il contratto di Santos Escobar
WWE: Stanotte scade il contratto di Santos Escobar - Da anni la WWE è alla ricerca di wrestler di origine messicana da portare nella scena del main event per conquistare i cuori dei tantissimi fan della lucha libre e dell'America ispanofona. zonawrestling.net scrive
WWE: Santos Escobar lascerà la compagnia a partire da… ora - Santos Escobar lascerà la WWE tra pochi minuti: il suo contratto è in scadenza a mezzanotte e non è stato rinnovato ... Si legge su spaziowrestling.it