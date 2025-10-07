WWE | Il contratto di Santos Escobar è scaduto ecco cosa non gli andava più bene

Il percorso di Santos Escobar alla WWE è ufficialmente giunto al termine, e ora è emerso il vero motivo dietro la sua decisione di lasciare la compagnia. Il contratto di Escobar è scaduto alla mezzanotte del 6 ottobre 2025, rendendolo un free agent libero di lottare ovunque voglia. A spingerlo verso l’uscita non è stata una questione economica, ma piuttosto il modo in cui la WWE intendeva utilizzarlo. Fine del percorso per Santos Escobar: Cercava direzione, non denaro. Secondo quanto riportato da PWInsider, nelle ultime settimane Escobar aveva espresso apertamente le sue preoccupazioni riguardo a un possibile rinnovo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

