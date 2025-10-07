WTA Wuhan 2025 | Swiatek va di fretta Andreeva out Giornata lottata in Cina
Finisce quando è quasi scoccata la mezzanotte la giornata al WTA 1000 di Wuhan, l’ultimo dell’anno, e accade letteralmente di tutto in qualsiasi ambito di un giorno veramente lungo, caratterizzato da parecchie situazioni non facili da descrivere e da incontri estremamente lottati. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Due i secondi turni disputati quest’oggi, ma se nel primo c’è un dominio di Iga Swiatek (due game lasciati alla ceca Marie Bouzkova), per Mirra Andreeva non è esattamente identica la situazione. Da una parte la russa è spesso sull’orlo delle lacrime, se non di più, dall’altra la tedesca Laura Siegemund non le lascia praticamente respiro in un match che supera le tre ore e vede la numero 5 del seeding uscire di scena. 🔗 Leggi su Oasport.it
wuhan - swiatek
Tabellone WTA Wuhan 2025: si riaccende la lotta Finals Paolini-Rybakina. Per l’azzurra lato Swiatek
